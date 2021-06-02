湯寶如兒子專注力不足　讀名校感壓力：同我講唔想再食嗰啲藥

撰文： 洪曉璇 最後更新日期： 2021-06-02 19:27

當年湯寶如參加新秀入行，1992年初與張學友合唱一曲《相思風雨中》一舉成名，但在事業發展順暢時突然離開樂壇。她接受馬浚偉節目《同理‧繼續傾》訪問時分享原因，又透露當年參賽先斬後奏，令媽媽大為憤怒。

當年湯寶如一頭短髮辨識度相當高。（IG：@karen_tongpoyu）

入行前湯寶如本為幼稚園教師，但其後她先斬後奏挑戰「新秀歌唱大賽」，令媽媽大為憤怒。最終，湯寶如成功入行做歌手，她形容自己星途浮浮沉沉，不算成功但幸好有代表作：「當年簽約寶麗金同教書之間，揀咗寶麗金，我同媽咪商量試兩年，兩年唔得就返去教書。」可惜後來唱片公司寶麗金賣盤加上盜版猖獗，湯記決定暫別樂壇：「當時我想休息，轉移去讀書，讀犯罪心理學，而近幾年我再進修咗特殊教育課程，學習點樣去教專注力不足或者自閉症小朋友。」

湯寶如1992年初與張學友合唱一曲《相思風雨中》一舉成名。（IG：@karen_tongpoyu）

湯寶如表示囝囝準備升小一時，老師發現講故事時囝囝會走去隔離班搵同學玩，於是要求她帶囝囝去檢查，後來判斷為專注力不足：「我男友知道結果之後，成個人好呆、好落泊，我同佢講唔使擔心，專注力不足唔係咩大問題，其實好多小朋友都有。既然係事實，就是面對接受，去面對同處理。」對香港教育湯寶如一直感到不太妥當：「囝囝喺名校讀書，好辛苦，起碼11點先做完功課，功課對佢嚟講好深。我個仔有少少專注力不足，我讀呢啲課程係想了解佢咩事。後來，我個仔同我講唔想再食嗰啲藥，食完冇胃口，而且幫唔到佢，佢依然都係記唔到嘢，成個人好呆，食嘢唔多又會偏瘦。反而，近年冇再食藥，諗嘢仲快啲，而家已經停晒藥，冇影響日常生活，大個咗，知道搵到個興趣，就會專注啲。」

湯寶如兒子被判斷為專注力不足。（IG：@karen_tongpoyu）