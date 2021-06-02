Cammi被前度追債80萬生活依然高質　豪食三星米芝蓮兼歎Omakase

撰文： 鄺鈺瑩 最後更新日期： 2021-06-02 21:30

Cammi喺小紅書唔曬名牌手袋，反而以「探店」吸晴。

近年變為上等人嘅謝芷蕙（Cammi），雖然在二月時遭台灣前度追債80萬，但依然無損其高質生活。近日進駐小紅書嘅佢，探店了多間香港米芝蓮餐廳，餐餐唔係法國菜配紅酒就係Omakase，非常富貴。

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喺Cammi探店名單當中，包括米芝蓮一星嘅Restaurant Petrus、SUSHI TOKAMI、二星Ecriture 、三星8½ Otto e Mezzo BOMBANA。不過，米芝蓮二星嘅Amber似乎係近期最愛，因為她表示已經去過好幾次，無論食物、環境都係滿分，又提醒大家訂位時最好指明要靠窗邊位置，可以方便影靚相。而她每次都會幫襯價值2498元、有9道菜嘅Full Amber Experience，另外再加1萬多元嘅魚子醬，再加上開瓶費用，一餐閒閒哋都要1.5萬元埋單。有網民見Cammi如此高質生活，都忍唔住留言問「點樣可以唔做嘢都咁多錢？」Cammi就回覆話自己「我有很多工作，但工作量不大」，真係好令人羨慕。

同場加映：Cammi P圖失手