撰文: 陳栢宇 最後更新日期: 2021-06-02 19:50

余安安今日(2/6)正式「升呢」做外婆,在社交網站貼出一張手執外孫一雙腳仔的靚相,更寫道:「So so happy that I can officially announce my grandson has arrived today! So excited!(勁勁開心我可以正式宣布我個孫今日出生,好興奮)」而數日前她亦有曬出一系列大女李文琪的孕照,畫面非常溫馨。

點擊下圖觀看相關圖片: