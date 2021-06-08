陳自瑤聲演《侏羅紀世界》主角　原來仲有陳奕迅版《鐵達尼號》?

撰文： 秦志鴻 最後更新日期： 2021-06-08 00:00

由《好聲好戲》星級參賽者聯同專業配音員攜手聲演的荷里活電影《〈好聲好戲〉首屆畢業作品：侏羅紀世界》收視報捷，電視直播收視錄得19.6點，跨平台直播收視更攀升至21點，成績斐然，當中在《好聲好戲》奪冠的陳自瑤與專業配音員黃啟昌領銜聲演女主角嘉麗(Clarie)以及男主角傲宏(Owen)，叫好叫座。

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+ 5 + 5 + 5

其實TVB並不是第一次找非專業配音員為外語電影配音。2002年，明珠台最近購入里安納度迪卡比奧與琦溫斯莉主演的1997年全球經典電影《鐵達尼號》，為隆重其事，當年TVB特意邀請了兩位樂壇天王天后-陳奕迅和容祖兒去聲演男女主角，分別是傑克（里安納度迪卡比奧飾）以及露絲，當時更錄得平均收視點達21點，最高收視點達24點，叫好叫座。

原本「傑克」在船頭向海大喊的一句「I am the King of the world」，最後陳奕迅聲演譯就「我係宇宙大王呀！」（電影劇照）

由陳奕迅和容祖兒聲演的TVB版《鐵達尼號》至今已幾乎絕跡，網上亦只流傳些許片段。根據19年前的報道所指，當時配音經驗很少的Eason和Joey自認工作難度高，被問到如何聲演接吻戲時，容祖兒則表示會以錫手去增強真實感，至於親熱戲，Eason更笑言與大便的聲效相約。

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同場加映：好聲好戲｜陳自瑤聲演《雷雨》三票奪冠 馮盈盈臨場失手衰呢樣

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