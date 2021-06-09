《降魔的2.0》麥凱程搞大麻種植場　「法國仔」赤膊爆肌做生招牌

撰文： 陳栢宇 最後更新日期： 2021-06-09 20:19

參選無綫（TVB）香港先生選舉入行的「法國仔」麥凱程（Alex）上年因多次缺席《降魔的2.0》宣傳惹來外間揣測，其後他接受訪問時坦言患上嚴重抑鬱症，所以返回出生地法國波爾多休養。已與TVB完約的他，除了幫家族做汽車電池和電動單車生意之外，原來最近還有其他新搞作。

麥凱程最後一次亮相TVB劇集是《降魔的2.0》。（Instagram/@le_mak）

Alex今日（9/6）便在社交網站貼出一張赤膊爆肌照，相中的他更大麻田中捧起兩株大麻：「It’s getting hot in here. In #CBD, we believe.（呢度愈來愈熱，我哋相信CBD）」而大麻成份產品的官方專頁亦有多段Alex亮相的宣傳片段，他更中其中一段短片中介紹大麻價值，他以法語說：「你哋面前大麻田裏面種嘅植物，係唯一能夠製造大麻素，激活人體內源性大麻素系統嘅嘢，所以了解呢種而家仲未完全被接受嘅植物，係好重要。」

Alex接受《香港01》訪問時，透露公司是高中同學創立，而自己是其中一名合夥人，談到現時生活，他說：「而家喺法國生活得幾好呀，放鬆、平靜好多，之前搵過唔同嘅方法去治療抑鬱症，而CBD幫到我重拾番開心嘅生活，我相信好多人都因為焦慮或者類似嘅問題受苦，所以都希望佢幫到呢班人。」

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據法國《世界報》報道，歐洲法院上年11月19日裁定CBD非麻醉藥、法國政府禁止CBD屬非法後，販賣CBD產品的商店大幅激增超過10倍。