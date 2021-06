《降魔的2.0》麥凱程搞大麻種植場　「法國仔」赤膊爆肌做生招牌

撰文: 陳栢宇 最後更新日期: 2021-06-09 20:19

參選無綫(TVB)香港先生選舉入行的「法國仔」麥凱程(Alex)上年因多次缺席《降魔的2.0》宣傳惹來外間揣測,其後他接受訪問時坦言患上嚴重抑鬱症,所以返回出生地法國波爾多休養。已與TVB完約的他,除了幫家族做汽車電池和電動單車生意之外,原來最近還有其他新搞作。

麥凱程最後一次亮相TVB劇集是《降魔的2.0》。(Instagram/@le_mak)

Alex今日(9/6)便在社交網站貼出一張赤膊爆肌照,相中的他更大麻田中捧起兩株大麻:「It’s getting hot in here. In #CBD, we believe.(呢度愈來愈熱,我哋相信CBD)」而大麻成份產品的官方專頁亦有多段Alex亮相的宣傳片段,他更中其中一段短片中介紹大麻價值,他以法語說:「你哋面前大麻田裏面種嘅植物,係唯一能夠製造大麻素,激活人體內源性大麻素系統嘅嘢,所以了解呢種而家仲未完全被接受嘅植物,係好重要。」

Alex接受《香港01》訪問時,透露公司是高中同學創立,而自己是其中一名合夥人,談到現時生活,他說:「而家喺法國生活得幾好呀,放鬆、平靜好多,之前搵過唔同嘅方法去治療抑鬱症,而CBD幫到我重拾番開心嘅生活,我相信好多人都因為焦慮或者類似嘅問題受苦,所以都希望佢幫到呢班人。」

點擊下圖觀看相關圖片,以及其他Alex靚仔相:

據法國《世界報》報道,歐洲法院上年11月19日裁定CBD非麻醉藥、法國政府禁止CBD屬非法後,販賣CBD產品的商店大幅激增超過10倍。