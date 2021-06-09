中女唔易做｜杜如風hea做倉務員　自嘲體力差：可能真係老！

撰文： 鄺鈺瑩 最後更新日期： 2021-06-09 20:15

杜如風挑戰網上超市倉務員，第一日返工就錯漏百出。（影片截圖）

向來做開旅遊節目嘅杜如風，喺疫情影響之下，出演ViuTV節目《中女唔易做》，獲安排做網上超市倉務員。平時喺節目中，一到shopping環節絕不手軟嘅杜如風，喺倉補充貨身無耐，已經變得慢手慢腳，之後更忍唔住話「攰」連教佢執貨嘅職員都覺得好可疑「平時睇佢啲旅遊節目嘻嘻哈哈、好玩得，佢係咪真係得？」不過杜如風之後都有解釋，話呢份工其實唔算辛苦，係自己體力差，又笑言「可能真係老」

執安全套時，杜如風一搵唔到號碼就將件貨擺返入箱，咁執法，真係一日都未搞完。（影片截圖)

杜如風雖然打算一直攏執貨，但最終都離逃「接單」，雖然有工作人員一直從旁指導，但佢原完「左耳入右耳出」，之後又因為拎錯貨物size、整跌嘢，搞咗好耐先完成一張訂單。杜如風表示，其實有得揀倉務員同農夫，但佢認為插秧太辛苦，所以選者了前者，又指網上超巿倉務員嘅工作，要記低所有貨品擺放嘅位置，非常痛苦，更舉例指自己連菜心和芥蘭都分唔清，想嘟barcode分辨又嘟極都嘟不到，最後才發現原來那包是芥蘭。她笑指如果是時裝公司，相信自己就一定能清楚記得每一件衫的擺放位置。

教完一次，轉個頭就唔記得。（影片截圖)

過往曾在節目中被批為港女嘅杜如風，估唔到在《中女唔易做》成功逆轉，唔少觀眾睇完之後都覺得佢十分搞笑，亦有指「佢起碼努力過趙小姐」、「認識到另一個杜如風」、「我覺得佢還好，正常打工仔心態」。