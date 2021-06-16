調教你MIRROR｜力證「梅窩事件」氣氛好　Ian：絕對唔會鬧Fans！

撰文： 陳芷穎 最後更新日期： 2021-06-16 18:45

人氣男團MIRROR成員陳卓賢（Ian）和YouTube頻道「小薯茄」成員麗英今日（16/6）現身旺角出席米線試食活動，大會更準備米線造型蛋糕，為6月9日踏入28歲的Ian送上生日驚喜。Ian接受訪問時感謝大家的愛錫：「今年食咗好多生日蛋糕，生日期間不斷Keep住做嘢，大家對我好好，好錫我，每次都有蛋糕食，今年都食咗最少10個蛋糕。」

點擊下圖望真啲米線造型蛋糕：

ViuTV真人騷《調教你MIRROR》正在熱播，節目成功令12位成員變得更團結，Ian的生日願望同樣是希望MIRROR能繼續齊心走下去：「有時行得快係自己跑走，要互相扶持先會行得遠。」節目播出街後，不少網民直言化開對Ian的誤解，他指一直都是做自己價值觀內認為對的事：「化開誤解？呢樣我就唔知道，呢樣都係我缺點，大家誤解又好、鐘意又好，有咩Comment都好，我都係做自己價值觀內認為需要做嘅事，最緊要做好工作。」

昨晚播出的一集就還原「梅窩事件」，亦令觀眾知道MIRROR沒有鬧Fans，Ian說：「絕對唔會鬧Fans，一路走來多得大家支持，所以係心存感激。當刻大家都意識到會阻礙拍攝，先會有嗰番說話。希望透過理性對話，大家可以了解大家多啲，最緊要溝通。」

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