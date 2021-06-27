薛家燕現身出席活動50名粉絲現身撐場　爆孫子改名做「石汶栩」

撰文： 賴家杰 最後更新日期： 2021-06-27 18:15

今天（27日）薛家燕到荃灣出席廚具品牌活動，現場有約50名粉絲舉牌支持，可見家燕姐人氣極高。家燕姐見到這麼多粉絲來支持實在太開心，她說：「因為疫情好少同粉絲見面，今日嚟到爆滿，好開心大家支持。佢哋帶咗禮物嚟恭賀我，話我做嫲嫲。」

現場有過50名粉絲支持。（梁碧玲攝）

家燕姐榮升了做嫲嫲已有一個月，現場中家燕姐被粉絲問到幫孫子改了什麼名字，家燕姐笑得勁開心回答已幫孫子改名字，名叫「石汶栩」，在接受《香港01》訪問時候說：「中文名唔係我改，係襯家佢哋改，我都好鍾意，OK啦，因為佢要拎出世紙嘛。」

家燕姐透露每天出門口工作前一定會去見一見孫仔。（梁碧玲攝）

昨天（26日）剛好是家燕姐孫子的滿月，由於疫情關係家燕姐直言不能請親戚，因此在家中舉行，「BB細個，所以我哋幾個喺屋企慶祝。我新抱同我個仔就準備燒肉，仲有好傳統嘅紅雞蛋、蒸魚、煲湯咁。雖然幾個人，但好溫馨好Sweet，尤其是我孫仔開始認得我，你一同佢笑佢又笑，係一件好開心嘅事，佢有啲似我，樣係似爸爸，但佢笑起上嚟，酒窩似我。」

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