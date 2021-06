四葉草｜主題曲被誤認是《眼淺》英文版？　原唱馮曦妤被TVB除名

撰文: 秦志鴻 最後更新日期: 2021-06-29 23:56

由黎諾懿、Race黃婉佩、李日朗、姚子羚以及唐詩詠等主演的無綫(TVB)青春偶像劇《當四葉草碰上劍尖時》(2003)最近在翡翠台深宵時段重播,相信觀眾除了可以藉著重溫青春的劇情「回春」之外,亦對被主題曲《Shining Friends》的小清新旋律觸動心靈,回憶湧現。

《當四葉草碰上劍尖時》的主題曲《Shining Friends》,由陳光榮作曲,馮曦妤(Fiona Fung)主唱,是一首英文歌。(截圖)

「Sun will shine my friend~」一句歌詞勾起無數回憶,但相信記得原唱者的觀眾,一定比記得歌曲旋律的人少,甚至會有聽眾誤會《Shining Friends》是Cookies作品《眼淺》的英文版本,但事實上正正相反。其實《Shining Friends》原唱者馮曦妤早於16歲已經加入陳光榮的錄音室,開始參與電影的配樂以及和音演唱的幕後工作,亦曾創作過約200首廣告歌曲,2003年,她主唱陳光榮筆下的《Proud of You》作為樓盤廣告主題曲而開始為人認知,此曲後來亦改編成容祖兒的經典作《我的驕傲》,此曲亦被日本歌手藤田惠美翻唱。

唔只容祖兒翻唱馮曦妤嘅歌,調返轉亦都有!(網上圖片)

馮曦妤入行初期主力從事幕後工作,除了廣告之外,亦有參與電影配樂及填詞,例如鄭伊健的《感官世界》、陳柏宇的《I Miss You》、以及周柏豪的《傻小子》等等。直至2008年,馮曦妤加盟SONY BMG進軍樂壇,同年11月推出首張個人專輯《A Little Love》。同名歌曲《A Little Love》同樣由陳光榮作曲,而此曲則是容祖兒2004年作品《世上只有》的原曲。而馮曦妤的「翻唱版」獲得很大迴響,其網友製作版的「歌詞版MV」在YouTube錄得超過一千一百萬點擊,是《世上只有》共237萬點擊的四倍多。

英文版本比原版更高點擊率。(YouTube截圖)

而2019年,Fiona為婚禮尋找歌單時,無意中發現這首歌曾在Spotify台灣婚禮主題歌單排行榜中位列第二,令她十分驚喜,又指:「記得初出道時的願望是『希望我的聲音可以傳到很遠很遠』,今日回首,發覺,原來我做到了!」

Fiona看文章發現自己的作品深受台灣人歡迎,相當感動。(馮曦妤Instagram圖片)

雖然近年已經沒再推出單曲,但近年亦有為容祖兒、張敬軒、連詩雅等歌星作曲,今年亦有為,去年與模特兒男友Leon簽紙結婚鄭伊健作品《Stronger》填詞。適逢《當四葉草碰上劍尖時》最近重播,Fiona的歌聲再次透過電視機傳遞觀眾。然而,劇集片尾字幕並沒有顯示「主題曲」的資料,即使myTV SUPER將主題曲放在YouTube時,亦只有#三位主唱的名字。

