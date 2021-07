當四葉草碰上劍尖時︱李日朗三大膠事　翻唱《傻女》威力未係最大

撰文: 陳栢宇 最後更新日期: 2021-07-03 23:15

無綫(TVB)劇集《當四葉草碰上劍尖時》(2003)最近在翡翠台深宵時段重播。李日朗(前藝名李逸朗)在劇集中飾演「歐陽樂」一角,但因為角色在第七集結尾部份遇上車禍,所以提早「收工」。當然,《當》劇並非李日朗唯一一套TVB劇集,他之後亦有在《一屋兩家三姓人》(2004)、《十兄弟》(2007)中演出,但最令人印象深刻的演藝工作,始終是他2015年1月推出翻唱大碟《Fly Me to the Earth》,因為專輯中有他以獨特哭腔重新演繹陳慧嫻金曲《傻女》。

李日朗飾演的「歐陽樂」在第七集結尾部份遇上車禍逝世,未緣與女主角「南南」Race正式開始。(電視畫面)

李日朗將哭腔版《傻女》MV上載至YouTube後,不少網民都指他的演出有如「喊驚」、「破地獄」,普遍給予負評,李日朗當年回應時亦指自己對此有心理準備:「預算了會有反對聲音,其實音樂是可以很自私,我自己唱了開心就行啦,『關你鬼事咩』。」而原唱者陳慧嫻回應時則大讚翻唱版有噱頭、有娛樂性:「哇!我輸了喇,他唱得感情比我豐富得多!」

李日朗(左)2005年推出翻唱大碟《Fly Me to the Earth》。(唱片封面)

