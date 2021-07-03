當四葉草碰上劍尖時︱李日朗三大膠事　翻唱《傻女》威力未係最大

撰文： 陳栢宇 最後更新日期： 2021-07-03 23:15

無綫（TVB）劇集《當四葉草碰上劍尖時》（2003）最近在翡翠台深宵時段重播。李日朗（前藝名李逸朗）在劇集中飾演「歐陽樂」一角，但因為角色在第七集結尾部份遇上車禍，所以提早「收工」。當然，《當》劇並非李日朗唯一一套TVB劇集，他之後亦有在《一屋兩家三姓人》（2004）、《十兄弟》（2007）中演出，但最令人印象深刻的演藝工作，始終是他2015年1月推出翻唱大碟《Fly Me to the Earth》，因為專輯中有他以獨特哭腔重新演繹陳慧嫻金曲《傻女》。

李日朗飾演的「歐陽樂」在第七集結尾部份遇上車禍逝世，未緣與女主角「南南」Race正式開始。（電視畫面）

當四葉草碰上劍尖時︱李日朗第七集車禍死 現實有個靚女友勁幸福

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李日朗將哭腔版《傻女》MV上載至YouTube後，不少網民都指他的演出有如「喊驚」、「破地獄」，普遍給予負評，李日朗當年回應時亦指自己對此有心理準備：「預算了會有反對聲音，其實音樂是可以很自私，我自己唱了開心就行啦，『關你鬼事咩』。」而原唱者陳慧嫻回應時則大讚翻唱版有噱頭、有娛樂性：「哇！我輸了喇，他唱得感情比我豐富得多！」

李日朗（左）2005年推出翻唱大碟《Fly Me to the Earth》。（唱片封面）

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