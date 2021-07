撰文: 賴家杰 最後更新日期: 2021-07-07 18:15

今天(7日)是教主Anson Lo(盧瀚霆)的生日,整個社交網站都被大部份神徒(Anson Lo粉絲)洗版,更不少人在這天到尖沙咀天星碼頭外的大型廣告板刊登廣告祝賀偶像生日,拍照留下紀念。

7月7 日是MIRROR人氣成員Anson Lo(盧瀚霆)26歲生日。(IG:@ansonlht)

但是除了是Anson Lo的生日之外,這天亦是另一名男神王浩信的38歲生日,他今天(7日)在IG發布了一張自拍照,相中的他嘟起嘴巴,與一張他脫了上半身的衣服,展露六嚿腹肌的自己合照,頓時給人兩種感覺,幽默之餘更感受到浩信成熟的男人魅力。浩信寫道:「Happy birthday to me! Thanks for all your birthday wishes!」,照片發布一小時,不少圈中藝人都有留言祝賀,但目前為止還沒有見太太陳自瑤讚好及留言。

立即睇王浩信歷來除衫畫面,以及最新生日相!

