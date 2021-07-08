Anson Lo 生日開Live 憶述錄新歌心情勁緊張：當時聲帶狀況最差

撰文： 鄺鈺瑩 最後更新日期： 2021-07-08 20:21

Anson Lo昨日與Edan、Jer及Jeremy 食完生日後，再開直播與神徒傾足20分鐘。

MIRROR成員Anson Lo（盧瀚霆）26歲生日，「神徒」們鋪天蓋地式慶生應援活動成為熱話。而壽星仔昨晚完成一整天工作後，趕及在12點前開Live同神徒分享心情。短短20分鐘吸引逾3千人觀看。

已經好耐無更新嘅YouTube頻道，教主話已經準備好。

直播中，Anson Lo提到昨日首播的新歌《不可愛教主》其實是在拍攝劇集《大叔的愛》期間，盧思麟（Tommy）交給他的任務。「因為佢哋想有一首可以表達阿牧不是味兒嗰種心情嘅歌，當時都唔知自己唱唔唱到，所以一直到錄歌時都好緊張，同埋錄歌係撞正演唱會前一星期，聲帶狀況最差，所以呢首歌係用盡九牛二虎嘅力量去完成，但絕對無馬虎。」Anson Lo又透露錄音時，想到神徒在過去三年來一直無條件支持、陪伴他，所以歌詞某程度上亦是神徒的觀點。

Anson Lo今早在IG發文感謝為他做生日應援的神徒，並承諾會努力工作 報答大家的支持。(IG圖片)

另外，提到昨日一早特地去到尖沙咀打卡，Anson Lo表示當知道自己生日的行程後，認為無論如何都要趕在8號去打卡，因為那是十分有意義，另外他亦感謝大家十分重視他的生日，因為在過去一星期，無論工作或生活上都得到很多祝福。

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