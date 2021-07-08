大叔的愛︱Edan正式變男朋友　態度令Anson Lo受傷：好唔見得人咩

撰文： 鄺鈺瑩 最後更新日期： 2021-07-08 22:51

Edan終於答應與Anson Lo拍拖，仲一齊行街shopping。

今晚（8日）播出嘅《大叔的愛》隨著Anson Lo嘅「阿田不如你同我喺埋一齊」而獲得Edan一聲「好」，二人正式成為情侶！而對於Edan提出前後腳返工、唔好整飯盒等要求，Anson Lo無奈答應。另一邊廂，陳子豐向Edan「訴說」與Anson Lo曾經的美好，又表示二人當初分手是因自己不夠成熟，最後更向Edan下跪，希望他能成全自己與Anson Lo。陳子豐的一番說話，令Edan感到猶豫。

但Edan似乎十分避忌，令 Anson Lo感到委屈。

二人第一次正式約會，Edan顧住與Asha玩社交網，令Anson Lo感到被冷落，但最令他受傷是當他被路人撞到時，Edan雖然扶着他，但隨即避諱彈開，Anson Lo忍不住問他「而家好唔見得人咩？」Anson Lo其後因公事而先行離去，Edan遇上在附近逛街的Asha，告訴她已經與Anson Lo交往。得知二人交往後，Asha決定搬離Edan屋企，Anson Lo陪她等的士時，被問到「你鍾意阿田啲咩」，Anson Lo只係話一個願打一個願捱，最後更吩咐Asha不要將他們的戀情告訴其他人，因為「阿田應該唔係好想公開住」。

Anson Lo知道Edan唔想公開戀情。

今集彩蛋應該令「爵屎」好高興

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再睇埋牧田派糖