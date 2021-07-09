聲夢傳奇｜15位學員合體唱運主題曲《奪金》　炎明熹錄音心驚膽戰

撰文： 林迅景 最後更新日期： 2021-07-09 20:00

無綫節目《聲夢傳奇》間接捧紅參賽的15位學員，姚焯菲（Chantel）、炎明熹（Gigi）及何晉樂（Rock）更成為了樂壇新一代。2020年東京奧運會即將於7月23日揭幕，TVB也特地為了這次盛事錄製一首奧運主題曲《奪金》，並於7月11日星期日晚上9點半的《勁歌金曲》中首播，除邀請了《聲夢傳奇》多位導師合唱外，還有《聲夢傳奇》15位獻聲。

15位學員合體唱奧運主題曲《奪金》。

奧運主題曲《奪金》由英皇娛樂、華納唱片、環球唱片、星夢娛樂4間唱片公司聯合製作，並由側田、郭偉亮（Eric Kwok）監製，側田作曲，電視廣播有限公司集團首席創意官王祖藍作詞，Dough-Boy編曲，再加上AGA江海迦、Gin Lee李幸倪、Janice衛蘭、JW王灝兒、Vincy泳兒、周柏豪，以及文凱婷（Aeren）、冼靖峰（Archie）、張馳豪（Aska）、姚焯菲（Chantel）、林智樂（Felix）、炎明熹（Gigi）、黃奕斌（Hugo）、林君蓮（Kaitlyn）、蔡愷穎（Lolita）、何晉樂（Rock）、潘靜文（Sherman）、孫漢霖（Steven）、林沚羿（Venus）、詹天文（Windy）、鍾柔美（Yumi）合唱，陣容十分之鼎盛。

15位學員合體唱運主題曲《奪金》，好齊人。

15位《聲夢傳奇》學員再次合體，林智樂對今次參與感到十分開心，但同時又有點緊張。潘靜文受訪時則坦言﹕「今次Eric Kwok老師做歌曲監製，覺得有種奇妙感覺，同埋今次Eric透過耳機聽大家嘅聲音時，可謂一覽無遺，十分緊張。」炎明熹錄音時因為緊張而不停冒手汗，還被眾人藉此而開玩笑。她表示錄音前已經與其他學員交流心得，但正式錄音時仍然心驚膽戰。

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