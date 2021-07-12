孫慧雪39歲生日宣布新動向：想睇性感相、事業線？冇！

撰文： 洪曉璇 最後更新日期： 2021-07-12 11:01

7月11日是孫慧雪39歲生日，又大一歲她亦有新動向，除早前與古巨基太太Lorraine簽下經理人合約，亦宣布開Patreon，講明要呈現最真實的自己：「想睇J圖、性感相、事業線？冇！」

7月11日是孫慧雪39歲生日。（IG：@SNOW711）

阿雪分享囝囝送上大大擁抱短片，又抱幾大束花感謝愛她的人：「踏入39，你會告訴自己還有一點時間努力，但又不是太多，有些事情經常很懷念，細算才發現原來都是十多年前的事，有些人經常掛念，但回想起上次見面的時候，原來是幾個年頭以前，時序在記憶中變得模糊，但本質裏的燦爛卻沒有磨滅。這些年頭走來，有些人離開了，有些人，一直陪伴，夢想，在與時間競賽地追趕之時，偶爾出現疲乏和空虛，感謝一直在身邊愛我的人，大一歲了，目標是懂得珍惜擁有的，努力愛所有愛我的，願望是大家都快樂健康幸福勇敢，愛你們！」

孫慧雪有仔萬事足。（IG：@SNOW711）

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另外又宣布開Patreon：「入行都一段日子，有時我會諗大家熟悉嘅可能係電視機裏面嘅我，雜誌、廣告裡面嘅我，不過，未必熟悉最真實嘅我。我相信訂閱嘅你都係真心愛錫我、欣賞我嘅人（如果你專登訂閱入嚟鬧我，都OK嘅🤣）所以我都會毫無保留地將心底裏面嗰句、將唔姿整嘅模樣、將我天馬行空嘅諗法放上去分享。所以想睇J圖、性感相、事業線？冇！我唔可以再被我嘅美貌耽誤我嘅內涵喇！邀請大家訂閱同真正嘅阿雪拉近距離～」