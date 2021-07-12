鄭秀文指Leon「個人好飄好迷離」　黎明笑言：我知我成日講嘢斷片

撰文： 洪曉璇 最後更新日期： 2021-07-12 12:30

黎明（Leon）戴上太陽眼鏡伴舞，更Rap歌與鄭秀文（Sammi）合唱《信者得愛》，全場歡呼尖叫！

黎明（Leon）在紅館舉行第二場演唱會，契爺胡楓（修哥）、霍啟剛與太太郭晶晶、導演袁劍偉與太太林嘉欣、蔡一傑及童愛玲等捧場。天后鄭秀文（Sammi）擔任表演嘉賓，二人合唱《信者得愛》，Leon不但戴上太陽眼鏡伴舞，更Rap歌，Sammi和觀眾都非常驚喜，全場歡呼尖叫！

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睇吓黎明被Sammi打動嘅舞姿：

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講到興起，Sammi爆料指Leon相當神化：「我要爆黎明少少嘢，佢唔知由幾時開始個人好飄，好迷離。幾年前佢打電話俾我，話想幫我監製一首歌。我心諗：乜你識監製歌嘅咩？心裹滿是疑問，不過見你係黎明就好啦！然後你搵咗你老友又係我老友Mark（雷頌德）幫我寫咗首歌《犀利》，我記得你仲話要幫我拍MV。MV？於是我上網查吓你拍過咩MV。點知有一日，你又話我知唔得閒，唔幫我拍MV啦！嘩，乜你咁飄架？你啲節奏好難跟呀！」

鄭秀文爆料指黎明曾請纓監製新歌拍攝mv。

Leon坦言：「我知我成日講嘢斷片，生活都係咁。（啲人話生咗仔會無記性。）又唔係我去生。（生女可能會好啲。）可能係，哈哈哈！」合唱前，Sammi扁咀話本來想唱新歌，但Leon卻指定唱另一首，Leon立即轉話題：「Sammi新MV好正，我好期待，聽講拍咗20個鐘。」Sammi說： 「係，好貴！唔係話貴一定好，但好有誠意！（貴一定有誠意）有時唔貴就用誠意搭夠⋯⋯哎吔，我唔夠你講，我要唱歌啦！」