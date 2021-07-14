楊詩敏想領養小朋友　但要靠林盛斌先介紹男朋友

林盛斌（Bob）及楊詩敏（蝦頭）為動畫電影《波士BB 2》配音，二人日前作客TVB娛樂新聞台節目《StarTalk》，接受主播許文軒(Edmond)專訪，大談感受，Bob表示上一輯上映時，劇情有提及家庭成員被忽略的情節，當時細仔還在媽咪肚裡面，回家之後告訴小朋友將有多一個成員，三個家姐得知後非常大反應，「特別係大家姐，又喊又鬧，話我做乜又有，生咁多做乜，已經有三個仲生？你哋好得閒？之後帶佢去睇呢套戲第一集，佢睇完喊，話明白如果遲啲有新成員，會好錫佢，原來電影有教育意義，學識每個成員都要相親相愛，我都好感動。」

阿Bob是圈中的多仔公，蝦頭則表示自己想領養小朋友。

蝦頭談到生育問題，她笑說：「我呢個年齢冇得生啦！其實我鍾意小朋友，小朋友都好鍾意我，但我諗領養多過自己生，我知道唔簡單，同埋要我另一半都要接受先，有時覺得自己未照顧到自己，又點去照顧下一代呢？不過點都好，首先要Bob快啲介紹男仔畀我先！」

蝦頭表示今輯電影中有一段兄弟情令她好深刻，她說：「劇情講述兄弟不和之後收和，其實我爸媽以前離婚，令我覺得有啲憎恨，導致我同佢哋嘅關係麻麻，有段時間我直頭嬲咗佢哋、唔理佢哋，離家出走。人大咗就發覺佢哋始終都係我父母，而佢哋都冇嬲我，呢幾年我同返媽咪住，間唔中亦有見爸爸，覺得父母年紀大，我應該盡力去照顧佢哋。」

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