歐信希翻唱陳百強《畫出彩虹》　MV邀名模徐濤21歲愛女做女主角

歌手歐信希早前獲得風行唱片為其推出首張專輯《believe》，在疫情之下銷售情況更比預期理想，雙方合作愉快，協議再續音樂之約，並且立即開動新計劃，首先拍攝重新編曲陳百強名曲《畫出彩虹》MV，邀請年青電影導演吳浩然操刀，更安排前名模徐濤的21歲女兒高靖處女演出，擔任MV女主角，同時風行唱片於10月12日會假香港文化中心音樂廳舉行「風行的音樂永續演唱會」，歐信希將與露雲娜.方伊琪及大AL張武孝『四大唱將』一齊獻唱金曲。

歐信希重唱陳百強名曲《畫出彩虹》。

歐信希在《畫出彩虹》MV中化身時裝設計師，遇上性感打扮飾演名模的高靖，頓時有觸電感覺，更憑一面之緣留下的深刻印象要為對方設計一件晚裝，在時裝表演上穿著，問到歐信希是否續約即有「福利」，歐信希笑著說：「我和女主角高靖在我這個MV都是零互動，因為導演構思這首歌分上下集，兩個MV同一個故事，以兩種角度感受同一件事，所以我和她會在露雲娜的新歌《我的故事》MV中，以下集方式再出現。」戲中他對高靖有觸電感覺，現實中他直言也欣賞長腿女性，不過比較喜歡成熟型，高靖在他眼中是活潑少女。

前名模徐濤(右二)與風行唱片菶事總經理鍾慧慧(右一)是好友,所以促成今次歐信希(左二)及高靖(左一)合作。

21歲的高靖身段高佻，身高181CM，目前仍在美國就續大學三年級，放暑假返港，也知道媽媽徐濤當年被稱為MV女王，曾拍過50多個歌曲MV，她說：「我今次兩日內拍兩個MV都好攰，所以好佩服媽咪當年好有魄力，我都有唱過她演的MV，我覺得媽咪叻好多！」高靖既要飾演名模，媽咪徐濤當然在場教路，問到會否想女兒承繼衣砵接棒做模特兒？徐濤表示都會予對方自由選擇，因為想讓女兒感受自己所做工作，所以才讓她嘗試！