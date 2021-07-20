鄭爽千字文否認棄養「沒拿1.6億片酬」　張恒反擊：你衝動期挺久

鄭爽同張恒因為代孕棄養風波而鬧翻。（視覺中國）

因「代孕棄養」一事形象一落千丈的29歲女星鄭爽，忽然在19日深夜發千字文，否認拿1.6億人民幣片酬，為代孕棄養一事道歉，並警告前男友張恒別再騷擾家人。在鄭爽發文後張恒再度發長文回應，還公開十大證據指控鄭爽「還原棄養真相」。

鄭爽19日深夜發千字文澄清並無棄養，指自己所做一切都為一對小朋友，「在疫情前題下我不能冒任何風險」亦再次公開致歉：「我真誠道歉代孕一事，我願意我接受來自各方對我的批評，自覺反思自己的錯誤。片酬一事，我沒有拿1.6億片酬我沒有208萬日工資。」

鄭爽發文後張恒於20日早上9時許逐點反擊，表示孕母懷孕7個月到孩子出生前10天，鄭爽和她的父母都想拋棄孩子：「你曾經發文說那是一時衝動，你的衝動期挺久，好幾個月」且鄭爽當時如果不簽署文件，就會被加州算成遺棄兒童罪，迫不得已才簽的。

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張恒亦表示孩子出生在2019年12月，疫情尚未爆發，鄭爽卻不願來美國，她在庭審中解釋是為了拍戲，但當時製片人曾抱怨鄭爽3次給導演難堪、不願拍戲，鄭爽媽也要張恒勸勸鄭爽。張恒表示：「你說你愛孩子，直到孩子1歲3個月，事情被曝光前，你有親自來關心過孩子半句麼？哪怕是孩子健康嗎？這樣簡單的話你都沒有！現在立牌坊是不是晚了點。」