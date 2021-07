陳奐仁以NFT拍賣歌曲激賺150萬　鼓勵同行加入：幫助掙扎緊嘅朋友

相信不用多說,大家都知道在香港做音樂搵唔到食,有不少為追夢的人食兩餐都成問題。音樂人陳奐仁(Hanjin)日前登上無綫節目《理財有道》時,分享自己在NFT拍賣平台拍賣兩首原創歌曲成功賺到150萬港元,更成為全球首位發行NFT的華語音樂人。

Hanjin在節目中表示非常不忿為何在現實世界,大部分超過5成的音樂人收入比最低工資還要低。而自己作為樂壇的一份子,很想改變這一點:「唔係幫自己發達,亦唔懂如何幫大家發達,但深信NFT可以幫助嗰啲喺最低工資一下掙扎緊嘅朋友。」而自己早前就將兩首歌《 nobody gets me 》及《The XXXX Is An NFT》(包含一條27秒的MP4影片檔案),在NFT拍賣平台發行。分別賺到7個以太幣及539個幣安幣,若以當時交易虛擬貨幣匯率計算,賬面合共獲利150萬港元。

其實非同質化代幣(NFT:Non-Fungible Token)是近一兩年藝術界冒起的賺錢渠道,簡單而言即是將自己的藝術作品虛擬貨幣化,然後再放在網上平台拍賣。陳奐仁坦言NFT能夠讓不能交租不能養家的朋友解決金錢負擔,但不要期望NFT能夠賺大錢。而自己大力鼓勵同行加入NFT這個品台的原因是,希望能夠為音樂人尋出路,讓原創音樂有更多市場。