考有Feel︱193直認水着輸畀MIRROR　保錡親解經常出茅招原因

MIRROR加ERROR兩隊人氣男子組合，今日（23日）激罕齊人現身屯門市廣場出席ViuTV奧運記者會，吸引逾五千名粉絲到場應援。為爭取最佳位置見偶像一面，粉絲不惜通宵排隊守候，ERROR接受訪問時表示開心亦感激大家的支持，193（郭嘉駿）說：「知道有啲Fans排通宵，見到佢哋都好乖、好守秩序，冇推推撞撞、整爆玻璃，好感恩，多謝佢哋。」Dee（何啟華）笑言全靠MIRROR，現場才有如此多人。



MIRROR加ERROR兩隊人氣男子組合，今日（23日）激罕齊人現身屯門市廣場出席ViuTV奧運記者會。（葉志明攝）

ViuTV和無綫（TVB）今晚將同時直播奧運開幕禮，被問到對電視大戰有沒有信心，193指會做好自己：「真係冇理邊個台收視好啲，做好自己自然多人睇。」肥仔（梁業）則說兩台播放的比賽項目有機會不同，而保錡表示：「我哋新人嚟，冇話同到人哋比，都係啱啱開始入娛樂圈，努力做自己想做嘅嘢。」

9月即將推出綜藝節目《夏日有團伙 水着考有Feel》，再次有MIRROR大戰ERROR挑戰五感遊戲，被稱為「茅躉王」的193直言今次有難度：「今次係水着，本身我哋4個已經輸蝕咗。」保錡亦為經常出茅招解畫：「公司要正視下4個對12個，點解我哋之前要茅，因為根本體力不繼，玩完一日第日又要即刻嚟，腰酸背痛，冇得Claim返按摩錢，唯有出茅招，少啲體力。」

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