陳敏之憶述與伍詠薇姊妹情曾被離間：唔聽解釋就判我死罪！

伍詠薇（伍姑娘）與陳敏之19年前因為投緣而上契，不過原來她們的感情也經歷過考驗，二人在敏之的YouTube頻道，大爆當年姊妹情被人挑撥離間，伍姑娘在未求證之下選擇相信其他人，令敏之非常傷心。



敏之憶述伍姑娘曾經因為誤信朋友說話疏遠她。（影片截圖）

敏之在節目中表示，伍姑娘曾經因為聽了朋友說敏之的壞話而疏遠她，「佢永遠都唔相信我，剛開始我講咩佢都唔信，當年佢試過嬲咗我一段好長嘅時間，有一年我哋識咗冇耐，因為佢有班朋友講我嘅不是，但佢冇查探過事實，就雪藏咗我，唔同我玩唔同我傾偈，我搵佢又唔理我。」她表示當時很難受，因為二人原本很親近，經常聯絡，直到伍姑娘在電話中親口對她說：「我聽到人咁話你，所以我都唔鍾意妳。」敏之質問對方：「點解妳唔問我，妳唔知我點諗，妳都冇聽我解釋就判我死罪。」

敏之憶述她當時叮囑伍姑娘：「家姐，其實妳某啲朋友都唔係對我好，你要自己睇清楚，你繼續同佢玩啦，總之有一日你會知道我講嘅嘢係真嘅，依家咪真囉！」原來當時伍姑娘不以為然，但後來她真的沒有再跟這位朋友來往，她說：「卒之真係翻咗面！」敏之說：「所以就算有人話妳唔好，但其實我心入面明白我哋之間嘅姊妹情係點。」

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有人說人生就像一列火車，朋友就像乘客，有人上車，也有人下車，不是每個人都會陪你走到終點。伍姑娘表示近年在友情方面開始「斷捨離」，不必要的友情不需要花時間去維繫，也不需要覺得可惜，如今只有陳敏之與陳山聰這兩個沒有「血緣關係的親人」，伍姑娘與敏之經歷過誤會，更了解對方一直以來都很包容和愛錫自己，連身後事都已經互相交帶好。

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