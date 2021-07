MIRROR成員、因主演港版《大叔的愛》爆紅的Anson Lo(盧瀚霆)、呂爵安(Edan),夥拍另一成員Ian(陳卓賢),昨晚(24日)於《Never Give Up 網上慈善演唱會》獻唱多首人氣歌曲,至今有逾6萬點擊率。其中包括《大叔的愛》主題曲《突如其來的心跳感覺》、片尾曲《不可愛教主》、Edan周五(23日)推出的新歌《小諧星》等。

雖然三人依舊Chok出型樣冧爆粉絲,魅力非凡,然而他們演唱時顯得不夠氣兼不時走音。當Anson Lo唱出大熱歌《不可愛教主》最後一段歌詞「越想傾訴越感吞吐 So I sing this song only for you」時似乎不夠氣;而Edan演唱新單曲《小諧星》飆高音時亦明顯感吃力。

有網民上載演唱會片段至網上討論區,批評三人表現失準,更有人指今次都撐唔落他們。不過有粉絲則力撐偶像,指Anson Lo帶病獻唱,更認為Edan未練好新歌才致表現失準,應予以諒解。

粉絲當然留言力撐偶像,更指Anson Lo帶病獻唱,希望公司能夠讓他好好休息。(Youtube截圖)

