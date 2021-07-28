YouTube頻道「巧鬆啲」涉錢銀轇轕被消失　「KY哥」袁鎮業嘆心酸

由無綫（TVB）藝員袁鎮業（Kelvin、KY哥）、鄧伊婷（Irina）擔任台柱，主打性感趣味短片的本地YouTube頻道「巧鬆啲」，今日（28/7）突然刪除所有網上平台專頁，令不少網友感到驚訝及可惜。頻道主腦阿立在社交網站交代原因，直指拍檔Barry Chung去年涉嫌虧空公款約26萬，以及未有兌現工作承諾，所以終止合作關係：「仲以為此人冇面目返嚟，點知原來衰過丁蟹，面皮厚過花崗岩……多行不義，必遭天譴。心懷不善，必遭惡報。曾跟Barry Chung合作的人都應知道他的為人。未合作過的或者只認識他表面的朋友，請保持警戒，小心成為下個水魚或受害者。」他又補充指對方最近以不當手法獲取平台所有帳戶，直至今日將所有片段、帳戶刪除：「明顯是有人想一拍兩散，亦怕被我以法律途徑追究，故先下手為強。」

「巧鬆啲」曾有不少性感女神亮相：

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「KY哥」袁鎮業接受《香港01》訪問時表示可惜：「三年前剛剛開Channel得幾百人睇，到而家好多片都有超過10萬人睇，係慢慢咁儲番嚟，同埋好多同事、前輩都會叫我『KY哥』，呢個平台係帶畀我好多滿足感，亦都係一個俾人更加認識我嘅地方。」

袁鎮業又指事件非常不幸：「今次去到最後個平台『被消失』，其實都有啲心酸嘅，無論係人事定係商業關係方面，都有啲失落，只能夠講大家嘅目標唔一致。（會重建頻道？）上年開始，阿立一手包辦影片製作，我對佢有信心，會繼續支持佢，同盡最大能力繼續拍好嘅片。」

袁鎮業早前在TVB真人騷《盛．舞者》亮相。（Instagram/@kelvinyuenyip）

另一方面，日前宣布懷孕、有份在TVB處境喜劇《愛．回家之開心速遞》演出的沈愛琳（Nana），亦有在IG發帖文力撐老公Barry Chung，稱對方遭到抹黑，但未有回應阿立指控：「我只知道，我老公都攞咗好多錢出嚟搞平台，另一拍檔要攞返晒投資過嘅錢加公司賺返嚟嘅淨利潤，另一個人要攞返網台密碼，即係錢又要平台又要，這是過橋抽板嗎？」