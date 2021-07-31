港姐2021｜再有4位佳麗慘被淘汰　只剩20位順利晉升準決賽

《2021香港小姐競選》今屆以真人騷《We Miss Hong Kong STAY-cation晉級賽》進行，28位入圍佳麗獲安排參與為期10天的「Stay Battle」，繼早輪泳裝環節前夕無聲無息地率先淘汰了趙美倫、馬祖雁、朱綽盈和賴彥妤四位佳麗後，據知又有四位佳麗慘被淘汰，目前只剩20位候選佳麗。
👇👇👇點撃下圖重溫24位佳麗的泳裝👇👇👇
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早前一眾候選佳麗被安排見資深港姐司儀叻哥陳百祥，叻哥更以導師身份向佢哋傳授唔少經驗，當被佳麗應該如何準備問答環節時，叻哥就直言「無得準備」：「佢哋想喺當晚表現出你嘅反應，同埋你本身嘅學職同修養，裡面有啲題目你覺得會難為你，但其實唔係，如果問咗條難而你又答得好，有幾個都係答得好絕而贏，係你自己表現自己嘅時候。」
大會公佈了4位第二輪被淘汰的佳麗名單，分別是姜嘉琳、陳詩帆、盧淑儀及馬嘉希。
👇👇👇點撃下圖睇晒被淘汰佳麗👇👇👇
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