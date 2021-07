42歲官恩娜產後做全職媽媽。(IG:@koonella)

本月9日剛踏入42歲的官恩娜(Ella),2015年下嫁法籍老公,生咗一仔一女後,Ella全職湊小朋友,將所有時間心機放晒喺仔女身上。至今年6月足足相隔一年才更新IG,公開與家人去Staycation的情況,眼見她一對子女已長大不少,Ella亦開始尋回「媽媽me time」。

日前,她相約「蜘蛛女」鄭麗莎(Lisa)去踩單車,二人撇甩仔女瘋狂流汗瘋狂拍照留念,Ella開心留言:「Sometimes all you need is a good company! @spider_lisa 🥰 #greattime #greatchat #greatmotivation #cyclinglife #mumsdayout」

官恩娜相約鄭麗莎踩單車。(IG:@koonella)

