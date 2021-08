現年40歲的Kim Kardashian憑《Keeping Up With The Kardashians》而人氣急升,其豐滿身材及豐唇亦成為很多女士模仿對象。日前Kim在Instagram上載了幾張20年前的舊照,獲大批網民激讚她樣子毫無轉變,而身材亦愈來愈好,絕對稱得上為凍齡女神。另外,多年來Kardashian家族包括Kim的姐妹Kendall、Kylie Jenner等都被指瘋狂整容,如今Kim貼出舊照打破了整容疑雲。

點擊下圖看更多Kim的性感靚相: