香港小姐2021｜陳聖瑜靠補充蛋白質防身材走樣：呢啲唔可以忽略

《香港小姐2021競選》將於8月22日（星期日）及9月12日（星期日）隆重舉行，今日（8月5日）入圍20位佳麗齊集荃灣商場大玩遊戲，「花女」陳聖瑜（Yvettte）所屬一組更贏得比賽，得到了五千元禮卷獎品。



「花女」陳聖瑜（Yvettte）狀態大勇。（資料圖片）

臨近決賽，「花女」陳聖瑜接受《香港01》訪問時，表示自己已適應了比賽的壓力：「少少適應咗，而家試緊啲健康食品，自己會Pick Up返帶氧運動，夜晚仲會做啲冥想，同埋每一日都多咗訓練環境，而家身心都健康咗。」

「花女」陳聖瑜好似瘦咗。（陳順禎攝）

談到近期的飲食，她就透露為迎戰而食得非常健康：「會食代餐，或者食返啲堅果類，每一日都幾健康。」問到有沒有變瘦，她就笑言：「每日都睇住自己，可能唔覺自己有變化。我冇上過磅，因為屋企冇磅。」也表示為防身材走樣，會特別補充蛋白質：「都有少少驚嘅，但係自己會補充返啲蛋白質，呢啲唔可以忽略嘅。」

「花女」陳聖瑜被傳媒封為大熱人選。（陳順禎攝）

問到比賽的準備，她就透露自己會表演彈古箏。她說：「她細個就開始彈古箏，都有八級，而家開始慢慢pick up返。」

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第1-10位佳麗泳裝：

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第11-20位佳麗泳裝：