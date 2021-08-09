荷里活男女神都唔鐘意沖涼　Mila Kunis六年冇幫仔女認真清潔？

關於洗澡這回事，大家從小到大都被教導每天洗澡才是正確的生活習慣。不過近年來有不少專家指出若洗澡洗得太頻密，有可能會導致各種皮膚症狀，而最近荷里活就帶起了一股不沖涼熱潮。

事緣Mila Kunis跟丈夫Ashton Kutcher於7月接受訪問時表示，兩人認為洗澡會將皮膚上的天然油脂洗掉，除非肉眼看到污垢，否則每天只會清洗腋窩及重要部位，而這6年來都從來都沒有為一對子女認真洗澡，就算孩子們身上發出臭味，一家人只會當笑話一則。

事件被廣泛報道後，獲得積佳蘭賀（Jake Gyllenhaal）及Kristen Bell支持。而前者於日前接受《Vanity Fair》訪問時透露，自己近年很少洗澡：「我愈來愈覺得沒有洗澡的必要。」更認為不洗澡對皮膚保養很有幫助，而大家都會很自然地清潔自己。不過言論爆出後，有網民關注的竟然是經常做Gym的「The Rock」狄維莊遜（Dwayne Johnson），究竟是否跟以上的明星一樣不喜歡洗澡。

Jake Gyllenhaal表示近年已經很少洗澡。（Getty Images）

The Rock就此事在Twitter出Post透露自己的清潔習慣，他坦言自己每天要沖3次涼，每天早上一起床就要沖凍水涼，而做完Gym就會沖一個暖水涼。工作完畢回到家中，就會沖熱水涼，更笑言自己會洗面、以沖涼液清潔身體及磨砂，在沖涼期間更會唱歌走音。

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