胡杏兒老公李乘德(Philip)日前被鬧「世紀軟飯王」,她在IG以英文回應為另一半平反,可是卻因一句「I have been working in China」而被內地網民批評港獨。不少人更翻她舊帳,表示胡杏兒沒有為河南災情捐錢等。



胡杏兒的平反文中提及自己因在內地工作,所以老公願意花多些時間陪子女,其中「China」一字就惹來爭議,內地網民認為她有意分開香港及中國,正確應該用「Mainland」一字。雖然胡杏兒的回應已被刪除,但依然未能平息內地網民的怒火,不少人甚至翻牆到她IG留言大鬧,斥責她要注意用詞。

胡杏兒被內地網民鬧港獨。(IG/@myoliemyolie)

胡杏兒因一句「I have been working in China」惹事。(IG/@myoliemyolie)

除了港獨外,亦有人翻胡杏兒舊帳,表示胡杏兒不但曾抱怨內地醫療,亦沒有為早前發生的河南水災捐過錢,質疑她沒有資格在內地賺人民幣。此外亦有人對比胡杏兒在IG及微博的發文,發現支持中國或慶祝國慶等只是「微博限定」,即使10月1日有在IG發文,也只有提及中秋快樂的字眼。

胡杏兒甚至被內地網民質疑沒有資格賺人民幣。(微博/@八卦少女日常)