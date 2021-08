現年39歲的混血模特兒 Rosemary於2018年為印度籍老公Jason誕下仔仔,一家三口生活幸福。Rose今日於IG宣布喜訊,留言表示自己已懷有第二胎,腹中BB現時21周大,她還分享了BB的超聲波圖,難掩喜悅之情表示:「Just can’t wait for our family to feel more complete with the arrival of this little one! So excited」(等不及這個小生命的到來,來讓我們一家感覺更完整!太興奮了。」她的一班圈中好友包括貝安琪和Ana R.等都有留言恭喜她以及為她送上祝福。

