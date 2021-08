湯洛雯(靚湯)是圈中出名的貓奴,早前她的愛貓患病,她花了很多心機時間去照顧愛貓,一直不離不棄,陪貓貓熬過了最困難時期。然而昨日靚湯就於IG story出post宣布愛貓已離世了。她以一首英文歌《see you again》的歌詞來悼念愛貓,並留言表示:「Thanks for these 18 years, I love you, my little fighter angel mo jai (多謝你呢18年, 我愛你, 我的戰鬥小天使, mo jai)。」跟貓貓道別。

靚湯的愛貓離世了。(湯洛雯ig)

靚湯之前試過多次被愛貓咬傷,她曾在IG story表示:「養小動物真係要有無比耐性同愛心,特別係當佢病咗心情唔好又要餵藥嘅時候...又多咗幾撻輝煌嘅戰績」並post了一張影住她手指傷痕累累的照片,令一眾有養寵物的網民深有共鳴。不過靚湯依然好錫她的貓貓,還經常於IG分享她和貓貓的靚相。