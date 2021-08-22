MIRROR成員輪流開騷　Anson Lo年尾夥拍五位歌手踩上會展舞台

人氣爆燈的MIRROR繼進佔大小品牌的廣告市場後，成員亦陸續推出個人單曲以及以小組形式舉行演唱會。下星期二、三（24日及25日）先有陳卓賢（Ian）與馮允謙合作的《我是現場》音樂會，9月就輪到姜濤、柳應廷（Jer）聯乘林家謙和Tyson Yoshi舉行僅此一場的拉闊音樂會，去到年尾就有第四位成員與其他歌手開音樂會，相信又會掀起一輪激烈的搶飛潮。



9月輪到姜濤、柳應廷（Jer）聯乘林家謙和Tyson Yoshi舉行僅此一場的拉闊音樂會。（IG/ @903music）

音樂串流平台昨日（20日）宣布年底將在會展舉辦音樂會，並公開「教主」盧瀚霆（Anson Lo）是其中一名表演歌手，向來行動力極高的「神徒」（Anson Lo粉絲專稱）到時又要陷入搶飛潮。有MIRROR成員的演唱會向來都是一票難求，亦會被「黃牛黨」炒高價錢，先以Ian和馮允謙的《我是現場》音樂會為例，兩張原價$880的連座門票以$4000出售，價錢被炒高兩倍。

而姜濤和阿Jer的拉闊音樂會更為誇張，由於門票不作公開發售，再加上兩位以及林家謙和Tyson Yoshi的人氣，炒賣情況更為嚴重，有人以$9000出售兩張門票，不過要先每張落$1000訂金，甚至有人以每張$6300的價錢出售，認真誇張。雖然很多「鏡粉」都渴望入場一睹偶像風采，不過正如Ian所講：「我哋一路都唔鼓勵大家買黃牛」，希望主辦單位可以作網上直播。

下星期二、三（24日及25日）有陳卓賢（Ian）與馮允謙合作的《我是現場》音樂會。（資料圖片）

「黃牛黨」炒賣情況嚴重：

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同場加映

我是現場｜門票炒價達$4000 Ian稱冇留意：一路都唔鼓勵買黃牛

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