蔡一傑YouTube頻道一週年與大馬鋼琴家合作　過千歌迷促快開騷

歌手蔡一傑（傑少）最近忙於經營自己的YouTube Channel「傑少煮意」，眨眼間已經開設一年，擁有近13萬網友訂閱，為慶祝第100條影誕生，傑少便與與馬來西亞鋼琴家麥漢傑（Ray Mak）越洋開唱，Ray彈鋼琴傑少唱歌。影片中傑少唱了兩首solo歌，分別是《獨行派對》和《失樂園》。唱完後，反應熱烈，過千網友留言希望傑少開騷，傑少亦透露正在籌備新碟和演出！

傑少YouTube Channel已經開設一週年。（YouTube）

傑少接受傳媒電話訪問，對於今次與Ray越洋合作，傑少非常滿意的說：「今次我同來自馬來西亞鋼琴家Ray Mak，在音樂上合作非常好玩，也同時是我《傑少煮意》第100 條片嘅播出，非常開心！今次選咗兩首歌曲，佢揀咗我嘅《獨行派對》，原本是一首輕快節拍嘅歌曲，由佢鋼琴版變奏後，出奇地和諧，仲同時令我感覺到這首歌曲可以有不同嘅感覺。而第二首係我另一首Solo作品《失樂園》，呢首歌曲已經歷超過20年沉澱和時間洗禮，以前唱這首歌曲嘅時候，會有少少幼嫩感覺，現在人成熟了，有帶出一份種傷感和無奈。可能人成長了，體會多了人，經過沉澱後嘅成長係好事，希望我的忠實粉絲和網友們看見我一路以來嘅努力和進化。現在我正進行新唱片的製作和演唱會的籌備，希望你們畀啲耐性等等，慢工出細貨，以我這個要求這麼高的人我又怎會隨隨便便去做呢！但係我也同會時將《傑少煮意》煮得淋漓盡致，希望大家繼續支持我和《傑少煮意》！」

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傑少專訪相！