慾罷不能｜巴西篇參賽者慾火焚身難擋誘惑　開裸體派對失控犯規

Netflix情慾真人騷《慾罷不能》（Too Hot To Handle）去年首播季後大受歡迎，繼第二季6月回歸後，再推出巴西篇。今次的女參賽者雖然沒有律師或飛機師，但身材更火辣更高質。跟原版相比，巴西篇的所有參賽者都極為淫亂，除了控制不到性慾而連環失控犯禁，還無視遊戲規則讓50萬獎金扣剩三分一。

《慾罷不能：巴西篇》將於7月21日上架。（Netflix）

巴西篇的玩法跟原版一樣，節目邀請了10位飢渴俊男美女，去到位於巴西的度假村參與「禁慾之旅」。所有人在一個月內都不准發生任何形式的性行為，就連接吻或自行解決都禁止，成功過關的話就能奪得50萬巴西雷亞爾（74萬）獎金。如果參賽者在互相了解的活動期間破戒，獎金就會按親密程度扣減。

相信有追開的觀眾都大概猜得到節目的去向，但巴西篇最吸引的，除了看參賽者如何受不住誘惑而犯規，就是看比狗血劇更為精彩的八婆嗌交，當中最誇張的就是Brenda及Matheus這一對。兩人於首次見面已經火速配對，不停因偷偷激吻而被扣獎金，雖然兩人開始學會建立感情，AI主持人Lana為了獎賞兩人的進步而安排兩人在豪華套房共度一晚。可惜，兩人還是控制不到性慾，自爆在一晚發生了5次性行為，令獎金扣到只剩一半，更引發眾參賽者罵戰。

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另外，Lana特別安排泳池派對讓參賽者放鬆一下，可惜不知道是否在酒精的影響下，眾人完全失控。Rita竟然跟Brenda偷偷走到一角激吻起來，然後其餘的女參賽者都脫了泳衣跳舞，男參賽者見狀後立即脫去所有衣服，然後眾人一起裸體嬉水，非常誇張。

點擊下圖看節目高質女參賽者：

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