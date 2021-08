王君馨(G. Racie)早前在無綫(TVB)跳舞節目《盛.舞者》中帶領隊員勝出比賽,昨日(26日),她就聯同成班隊員出海開船P慶祝並在IG上載靚相寫着:「Finally a boat party to celebrate all of our hard work during the dance competition!」穿上白色連身泳衣的君馨大曬白滑美背,再加上趷高腳尖的動作以及低炒的拍攝角度,雙腿看上去非常修長。網民忍不住心心眼大讚:「身材好好」、「靚爆鏡,我都要帶返副超先」。



她聯同成班《盛.舞者》隊員出海開船P慶祝。(IG/ @gwgurlie86)

+ 42

同場加映

王君馨素顏拍Vlog疲態盡現 分享一星期均衡營養餐單