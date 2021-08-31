簡慕華自爆曾陷抑鬱邊緣中晒十個病徵：睇周星馳嘅戲都喊

簡慕華在《大叔的愛》中飾演的Francesca大受觀眾歡迎。（劇照）

因為一套《大叔的愛》，令劇中演員輪住爆紅，婚後早已淡出娛樂圈並移居加拿大的簡慕華，因好友黃德斌參演而回港接拍，飾演其太太Francesca獲觀眾所喜愛。她擔任鄭丹瑞YouTube節目《健康‧旦》嘉賓時，透露自己曾幾近陷入抑鬱：「曾經試過唔想出街、唔想見人，終日係度喊。」

簡慕華擔任鄭丹瑞YouTube節目《健康‧旦》嘉賓時，透露自己曾幾近陷入抑鬱：「曾經試過唔想出街、唔想見人，終日係度喊。」（影片截圖）

自小性格樂天的簡慕華，原來都曾陷抑鬱邊緣：「都曾經試過低潮，但唔係因為工作而係家庭，可能感情呀生活裡面有時好唔開心，再嚴重時好似跌落谷底咁，好抑鬱咁我都試過，都好似德斌所形容咁，曾經試過嚴重到係唔想出街唔想見人，終日喊呀，我試過呢啲狀態㗎，睇周星馳嘅戲都喊，睇卡通都喊，我知道係要睇嘢分散注意力，搵朋友做運動都試過，直至有次照鏡見到自己，同自己講真係好唔掂，唔可以再沉輪落去，上網一SEARCH十個抑鬱病徵十個中曬。先自己出去搵朋友，享受下大自然，令自己舒服，從呢方面開始調理自己。」

自小性格樂天的簡慕華，原來都曾陷抑鬱邊緣。（影片截圖）

簡慕華指自己好易滿足：「一起身見到花草蟲魚已經好開心，朝早嘅開心可以帶動全日嘅動力。其實一直有收到其他邀請，但人在加拿大唔會刻意返港，因為要隔離，但呢次有德斌時間又配合就返嚟試試啦，都隔離成21日好長時間。我同德斌都成日出嚟玩、食飯、睇戲同傾偈，佢啲生活習慣、飲食、思想模式都同我好似。」

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