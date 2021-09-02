Eric Kwok打算為炎明熹作曲　讚對方可能性高：我啲歌比較難唱

近日郭偉亮與TVB合作非常緊密，除了為音樂節目《勁歌金曲》擔任常駐主持之外，早前亦多次為無綫選秀節目《聲夢傳奇》上擔任評判，而且評分出名嚴謹、評語又苛刻，在比賽中途已成為網民討論的焦點。

做評判，係要直接啲嘅！（IG@eric.kwok）

雖然比賽時Eric有嗰句講嗰句，但他亦非常欣賞《聲夢傳奇》的學員，更有興趣為他們作曲：「音樂方面會好想幫佢哋做，亦都睇住佢哋大，亦都知道佢哋啲聲線有咩問題，我都想幫吓佢哋（聲夢學員）。（最想同邊位合作？）最主要係大熱嗰兩個，GiGi（炎明熹）嘅可能性（比較高），因為我啲歌比較難唱，所以GiGi會處理到。咁Chantel（姚焯菲），幫佢諗個方向係要精準啲！」

冠軍炎明熹勝任難度較高嘅歌曲，而姚焯菲就要「精準啲」！（資料圖片）

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其實郭偉亮一向都喜歡提拔新人，早前為《全民造星II》的參賽者曾比特（Mike）創作了首支派台歌《我不如》，此歌更令曾比特一炮而紅，更成為3台冠軍歌。之後Eric Kwok再為他監製第二首作品《我不是邱比特》，亦有參與歌詞、編曲，成績亦非常理常。問Eric曾否與TVB傾談合作事宜？他透露：「佢哋聲夢嗰邊有搵過我，話有適合嘅歌就掟畀佢哋，但我一路都未有時間做，都係因為要搞《圓桌德州撲克》（Round Table Poker）！」

想知Eric Kwok有幾忙？即Click以下連結：

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