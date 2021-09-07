專訪│監製編審爆黃翠如為角色減肥令家人擔心：佢阿媽問佢有冇事

「我同黃翠如講妳要進入角色先要減磅，佢要減到點呢?如果有日妳阿媽或屋企人，覺得妳有問題嘅時候，妳就成功喇....」



「林夏薇開工前兩個月已經同老公分房訓，因為劇中佢嘅角色老公係死咗，佢投入角色嘅程度就係咁樣，佢將生活已經擺咗喺角色入面。」《七公主》監製陳維冠說。



一個要減肥減到家人擔心，另一個要同老公分房訓，單看這兩點以為《七公主》監製陳維冠同編審鄭成武幾戀態，為何要迫到演員去到這地步?原因是兩位有一個想法，希望劇集可以脫離舊有框架，亦想演員可以突破自己。



不過TVB有一班既定觀眾，穩打穩紥保本保收視，《七公主》兩大幕後想「玩嘢」猶如走鋼索，編審鄭成武：「要突破但要攞平衡。」監製陳維冠：「其實我哋做咁耐，有啲(題材)得就未必一定得，唔得就一定唔得㗎喇，喺最艱難嘅時候做最無限嘅嘢。」

(左)監製陳維冠、編審鄭成武合作無間，《七公主》後將合作新劇《四十二章經》。(梁碧玲攝)

《七公主》意念來自《西遊記》

監製陳維冠表示《七公主》意念來自西遊記，他說：「其實《西遊記》入面，取西經唔係最重要，過程令到四人成長，我好鍾意呢個主題，我就將佢變成咗《七公主》，嗰陣我有同上面高層講，如果公司有錢，可以變冰島七公主，歐洲七公主，公司就話做返香港七公主先啦...」陳維冠除了是《七公主》監製，亦是戲劇組製作部經理，憑《衝上雲霄2》《誇世代》奪得兩次〈最佳劇集〉，這樣亮麗的CV，以為TVB會無限「子彈」支持，至少批准拍亞洲七公主，但陳維冠示範了「打工仔」(訪問中他經常自稱打工仔)，如何向老闆提出想法，雖然多數被「ban」但至少你提出過。



大公司工作最容易做到「滑牙」，最難是堅持，要實行首先心態最重要，太鑽牛角尖，未做已經「頂唔順」《七公主》監製同編審反而用「玩」的心態，陳維冠說：「我所有嘢都係被安排嘅，天時地利人和係睇運，好多人問收視緊唔緊張?其實我哋最緊張係度劇本同拍攝嗰陣，當完成哂一啲緊張都冇，因為已經交俾個天喇，有咩好緊張?收得公司錢，我係員工梗係要聽話架啦，除非我唔撈架啫，但我又唔會，咁先有得繼續玩。」

林夏薇為演好角色，開劇前與丈夫分房訓，加強對角色投入度。

揻甩高ling 性感形象



老闆招呼完畢，就可以在規定範圍享受創作空間，陳維冠、鄭成武二人合作無間，好想在TVB找突破空間，編審鄭成武在《七公主》女角上花了不少心思，他說：「今次我哋每一個女主角，唔係以前睇慣嘅TVB類型，佢哋每個都有黑暗面，可能觀眾會唔鍾意佢一方面嘅性格，覺得翠如好惡，或者薇薇點解成日鬧人，但就係呢種黑暗面，令整個角色更加立體，我曾經同啲演員講你嗰角色有黑暗面，佢哋會唔鍾意、唔想演，但呢套冇。」監製陳維冠：「我哋想演員演一啲觀眾未見過嘅一面，譬如黃翠如嘅強捍、高ling sex appeal好勁，我哋又將佢收埋哂，薇薇專演專業人士、永遠都著高踭鞋，今次我就唔準佢著高踭鞋，反而要佢情緒好跌盪。」

監製陳維冠慶幸《七公主》雖然多女藝員，但沒有是非不和傳出，他說：「好彩今次套劇咁多女藝人，但就冇邊個同邊個不和傳出喎，不過我係睇過啲人先搵嘅，有是非嘅我都盡量唔用，或者你呃到我就得，現場唔好攪亂檔，成功完成就得喇。」

監製為黃翠如演技平反



《七公主》16至20集直播平均收視21.9，成績不俗，但女主角黃翠如被網民狠批，監製陳維冠說：「翠如為七公主減咗十幾磅，佢之前肥嘟嘟，但咁樣好難演到好harsh，我同佢講妳要進入個角色先要減磅，佢要減到點呢?我同佢講，如果有日妳阿媽或屋企人，覺得妳有問題嘅時候，妳就成功喇，終於有一日，翠如WhatsApp我，『我阿媽問我有冇事?』即係話黃翠如已經進入角色嗰tone，當然觀眾接唔接納係另一回事，就算做得好好戲嘅馬龍白蘭度，羅拔迪尼路，都有啲戲觀眾唔接納，個問題就係妳肯去嘗試，妳肯去試，站喺我嘅角度佢已經演活呢個角色。」陳維冠用到兩大神級荷里活影帝去幫翠如解圍，如果我是黃翠如，聽到好感動。

2016年《幕後玩家》黃翠如在劇中不演乖女，發而突破演奸角，可惜演技被批評得體無完膚。

當黃翠如一張白紙再調教



其實在2016年《幕後玩家》，黃翠如曾被King jer出post指她演戲沒有變化，自此她的演出，都受到批評，而《幕後玩家》監製正正就是陳維冠，重提此事，陳維冠覺得那時對黃翠如疏忽了照顧，他說：「翠如我覺得《幕後玩家》嗰陣照顧得佢唔夠，我放咗好多心機落三位男主角，佢啲戲我跟得唔足，我覺得嗰陣佢可以發揮好啲，但我見到呢個女仔好用心，但亦見到佢俾人批評得好慘，我只係想俾佢知道演戲有方法，妳要識得掌握同閱讀嗰角色，我就當佢一張白紙重頭調教一次，你話如果當今TVB，有邊個人演到《七公主》顧靈珊呢個角色係100分，可能真係冇，但黃翠如嘅演出，我同武哥已經好滿意，人哋批評妳，妳唔駛擔心，其實係我叫佢咁演，責任喺我到，妳唔好孭上身，有掌聲恭喜妳，因為劇本寫得好，鬧妳、負評，我覺得ok先會出街，我覺得唔好，唔播出街都唔會有事，所以責任就喺我到，佢唔會有壓力，我希望我嘅演員喺呢個狀態下去演戲。」

(左)監製陳維冠，編審鄭成武。合作了三套作品，分別是《誇世代》《七公主》與及即將開拍的《四十二章經》(梁碧玲攝)

演員兩個月前排戲



陳維冠好支持跟他合作的演員，但不代表這個監製「易話為」，每位拍他劇集的演員，開工前一至兩個月都要排戲，他說：「其實排戲係好古老嘅時候已經有，好嘢點解唔保留?只不過演員可能要辛苦啲，佢哋未開工前就要埋位，咁呢樣嘢可能會有人覺得我難服侍，但呢個係我要求，因為我想喺開工之前，大家覺得有問題嘅嘢講哂出嚟，成日有人同我講，呢到我演得唔舒服，但舒服你就唔係演緊角色，舒服係你做返自己，唔好用呢啲行內術語大我。」而編審鄭成武亦會參與排戲，希望從中再微調劇本，他說：「就算演員同我講『武哥，呢句對白正啲喎』如果研究過係好喎，咁咪用囉，唔好影響前前後後劇情就得。」陳維冠續說：「最好唔好有芥蒂，唔好成日諗邊個係主導，大家一齊做好一件事，一用權力去諗就唔開心，所有嘢都係傾架啫，你好嘅咪用你囉，我都同我啲導演講，如果傾劇本發覺呢句對白，係導演你諗呢句你好啲喎，咁咪用你呢句囉。」

《七公主》劇入面有8位女主角，監製陳維冠、編審鄭成武，用男人思維設計女角色，效果亦理想。

拍戲係一個減分遊戲



《七公主》開拍前已有23集劇本(全劇25集)，編審鄭成武明白演員越早拿到劇本越多準備，監製陳維冠就覺得前期所有事都重要，因為前期做足，劇集才有機會高分數，他說：「拍戲係一個減分遊戲，先有劇本，劇本得唔得?演員得唔得?一路減分，導演拍得好唔好?一路減分，服裝、道具水準得唔得?一路減，減到最尾，減到幾多分就係成個過程，如果最前面嘅嘢都做得唔好，你就會好低分，如果你度劇本時候做好，你就有機會高分。」而編審鄭成武覺得一個好劇本，人物設計最重要，他說：「人物寫得好行先，其實你諗返啲好記得嘅戲，你係記得個人，唔係啲劇情，而係嗰個人物，好似《大時代》嘅丁蟹，如果人物寫得精彩，劇本點衰都唔會差得去邊，人物寫得好係最重要。」