陳嘉寶佗住第三胎重返校園　「畀小朋友一個好榜樣」

陳嘉寶（Anjaylia）與初戀男友黃頌祈（Epaphras）婚後先後誕下大女Hosanna和二女Eliana，最近更宣布懷有第三胎，並預計在年底卸貨！Anjaylia坦言佗得非常舒服，所以變了「大食媽媽」，時時開心享用媽媽與奶奶親身主理的愛心養胎料理與湯水，所以增磅不少，搞到醫生建議她不宜過量飲食：「其實三胎都佗得好舒服，今胎都冇乜特別反應，只係大食咗同肥咗，醫生都同我講，以我嘅身形，唔應該食太多，因為怕生唔出，BB太大怕我難生辛苦，我反而要留意食量。」

最近家中正進行裝修，兩女又分別開始上學，同時維持工作，Anjaylia也處理得頭頭是道，她說：「我依然繼續work life balance，兩個女都要返學，要一路跟住大女返學嘅嘢，呢兩星期又要開始計劃幫細女報學前班，自己又一路有寫作嘅工作。其實而家佗住BB仲輕鬆，出咗世反而要放好多時間，我成日覺得做媽咪，佗住BB嘅時候係最方便，生咗就有排搞，所以趁而家會繼續做。」

正所謂歲月不待人，Anjaylia在人生策劃上，一直珍惜寶貴的時間，做自己喜歡的事，她最近會上一個跟寫作有關的課程，當旁聽生，初試大肚返學的滋味，Anjaylia笑說：「嚟緊我會去上一個課程，係有關寫作嘅，重新去做學生，大住個肚去大學上堂，外國就見好多，我就未試過，都幾得意呀！學多啲嘢係好開心、好期待。完美地諗讀完個課程就可以生嘞，跟住就坐月，之後又睇吓新一個學期有冇機會可以再讀。趁住有時間就選擇自己喜歡做嘅事，追求夢想，係畀小朋友一個教材、一個好榜樣。」