昨日是殿堂級歌神許冠傑(阿Sam)73歲正日生日,他的大仔許懷欣(Ryan)於IG分享了多張他們兩父子昔日的溫昔舊照來為爸爸送上生日祝福。Ryan留言表示:「Happy birthday to my dad today!! We love you very much and we’ll always cherish the fun times we had playing music & travelling together. Hopefully there’s still more adventures ahead…」表白對爸爸的愛意,父子之情洋溢。

許冠傑率去年於網上直播演唱會。(資料圖片)

而Ryan日前剛度過了他的45歲生日,他於IG分享了一家人在家中開生日Party的全家福,與爸爸媽媽、細佬許懷谷以及老婆仔女一起慶祝生日,三代同堂生活幸福愉快。相中可見許冠傑精神飽滿,狀態很好,樣貌與他去年舉行抗疫演唱會時一樣,Keep得相當不錯。

點擊睇許冠傑最新近照以及他與仔仔許懷恩的溫馨舊照: