24歲的美國真人騷《Keeping Up With The Kardashians》成員Kylie Jenner上月傳出再度懷有Travis Scott骨肉的消息,Kylie今早在Instagram公開片段親自證實懷孕消息。

片段中Kylie公開驗孕棒宣布有喜,亦有Rapper男友Travis Scott及3歲女兒Stormi親吻她孕肚的溫馨畫面。另外,亦有Kylie在診所照超聲波的珍貴片段,同時公開了拍攝性感大肚照的花絮。今次大方公開再度懷孕的喜訊,有大批粉絲都紛紛留言送上祝福,而Kylie的姐妹Kendall Jenner及同母異父家姐Kim Kardashian、Kourtney Kardashian都留言表示收到消息後都喜極而泣。

