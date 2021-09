港姐亞軍陳楨怡(Celina)擁有高䠷身形兼一雙43吋長腿,她從不吝嗇美好身形更經常在社交平台大曬美腿。昨日(7日),陳楨怡在IG上載踩滑板的片段並寫着:「Getting back into skating boarding after awhile, one of my childhood memory and favourite things to do.(重返滑板場,小時候的回憶和喜歡做的事情之一」。頭戴Cap帽的陳楨怡換上露腰上衣和短褲曬白滑美腿,她在滑板上純熟地扭動身體以控制方向,網民大讚Celina有型:「好叻,不過要小心啲玩唔好受傷」、「有板有眼」。



(IG/ @celina_harto)

