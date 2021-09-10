多圖｜Anson Lo教主出巡震撼IFC　瞓身花海引粉絲大叫：你好香！

MIRROR成員近日被用作教學題材，Anson Lo表示感覺十分有趣。（葉志明攝）

將在今個月推出新歌嘅Anson Lo （盧瀚霆），今早才通宵完成MV拍攝，隨即趕到中環出席品牌嘅香水活動，身穿粉藍色西裝嘅教主，一現身即走均全場與「神徒」打招呼，之後便開始在場內進入拍攝，當教主躺卧在鮮花中的時候，全場神徒即時起哄 ，亦有人大叫「你好香」、「好想聞」。

提到新歌MV，Anson Lo接受訪問時透露終於完成拍攝，但出席完活動後將會繼續工作。「首歌叫《Mega Hit》，雖然係跳唱歌，但風格同《EGO》唔同，《EGO》黑暗同chok啲，但新歌比較playful 。」提到之前為新歌而無視花姐姐反對轉換髮型，Anson Lo笑言花姐主要搶心他露出額頭部分會顯得不夠精精。「我都明白佢有好多顧慮，因為近排我個樣係比較攰。」

久未有單拖出席活動嘅Anson Lo，今早現身中環商場活動，吸引近千神徒支持。（葉志明攝）

Anson Lo之後又提到香味對自己十分緊要，原本係教母常常使用玫瑰味香水，令他每次聞到玫瑰味，都會感到十分有愛。「fans都會知道我好鍾意用香水，因為想行到邊都聞到自己喜歡嘅味道。同埋一聞到玫瑰味就會諗起同媽咪去過邊玩，所以玫瑰味對我嚟講係好有愛同sweet 感覺。」為了配合今日的拍攝，Anson Lo特意穿上薄身西裝，再戴上眼鏡，一改MIRROR只有冬天的風格，他說：「今年都應該係第一次戴眼鏡出席活動，好心血來潮嘅決定，之前fitting時覺得件西裝有種好斯文感覺，所以不如戴副眼鏡襯襯。」

離場前，Anson Lo再一次走均全場與神徒打招呼。（葉志明攝）

另外，對於自己連續三個月雄霸尖沙咀碼頭嘅巨型廣告牌，Anson Lo表示除要多謝客戶支持，亦要多謝fans。「因為佢哋自己去打卡之餘，又會叫埋身邊朋友 ，令到呢個地方好似嘉年華咁熱鬧，然後先會發生到呢件事，所以好多謝大家支持。」Anson Lo逗留近一小時才離開，而他離場前，特意走近神徒，並擺出可愛的甫士予大家拍照，最後再向大家表示「辛苦晒」。