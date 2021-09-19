專訪︱陳嘉桓踩過界做分析師　靠指紋搵真愛：前一段感情溝通唔到

現年28歲的陳嘉桓（Rose）入行12年，打女形象深入民心，亦不時在電影、電視節目中以性感打扮示人，最近便於無綫（TVB）節目《開心大綜藝之暑假玩到盡》中以水着造型亮相，令觀眾大飽眼福。除了演藝發展，原來她一直有開拓其他事業，兩年前便考獲證書，成為了一名專業皮紋分析師，與契媽開班教授皮紋分析，幫助家長透過檢測指紋，發掘孩子潛能。「第一次接觸嗰時，就覺得好神奇，點解只係睇我十隻手指，又唔係好識我嘅時候，但講得出我唔少嘅日常生活小細節。」

相信不少人會以為皮紋分析似睇掌、睇相，陳嘉桓亦笑指不少客人曾經問「我幾時會拍拖」、「我幾時會發達」，但其實兩者完全不同：「其實皮紋分析，就係幫你快速知道你性格係點，譬如我唔識你，但係講到你一啲隱藏嘅嘢。」例如腦區發展潛力，以及不同年齡階段的性格、思維模式。

陳嘉桓最近接受《香港01》專訪，大談踩過界做皮紋分析師的點滴。（葉兆康攝）

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談到自己成為皮紋分析師的契機，陳嘉桓便指自己一直都想轉換一下工作模式：「其實即係做Freelance，一時好忙，一時又有好多時間，以前我一有時間就會去旅行，而家疫情期間就變咗試其他唔同嘅嘢，試過做廣告形象指導，幫手襯下衫，又搵過教女仔儀容談吐。（做皮紋分析搵好多？）又唔可以咁講，但係疫情期間，佢有令到我有固定收入。疫情前，真係可能比較正規，要經預約排期先見到我，但呢段時間我哋就去多咗唔同市集，接觸咗唔同客路，去中環就會見到上班族媽媽或者外籍人士，去尖沙咀就比較多後生仔。」

有冇興趣搵陳嘉桓睇睇指紋？（葉兆康攝）

根據皮紋分析，不同指紋反映不同性格，正所謂人夾人緣，某些人可以與你糖黐豆，另一些人又可以同你水溝油，陳嘉桓坦言與她最夾的便是擁有「正箕紋」的人，更期望未來能夠找一個「正箕紋」伴侶：「如果佢三隻手指或以上係『正箕紋』，佢就係好關愛嘅人，我自己都係呢類人，即係你見到朋友IG一個Story，就會問佢係唔係唔妥、唔開心，係唔係要傾偈。」而喜愛小動物、小朋友是最重要的條件。

至於會否對某種紋型避之則吉，她坦言太有主見的「螺旋紋」和太內斂的「伸長斗紋」都會令她感到怕怕：「『雙箕紋』就好多時好開心，工作時就可以兼顧唔同目標，但係拍拖都可以兼顧好多樣嘢，好識『時間管理』，我以過都遇過，呢個我都會避開。」

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提起陳嘉桓的名字，必定會想起之前她與黃宗澤的一段緋聞，雖然兩人從未認愛，但外界都當正係真。拍過五六次拖的陳嘉桓今次亦有不點名講舊愛：「對上一個係自然發展嘅，所以有下一個可能就係我主動喇，哈哈！（點解分手？）大家溝通唔到。（兩年前發生？）係呀，都一段時間。」她更直指上一任是一個「未必想結婚嘅人」：「如果佢唔想結婚，我覺得唔好嘥時間。（有傾過呢個話題？）咁又冇嘅，但係大家溝通落會知道，譬如啦，我上一個係唔鍾意小朋友嘅，已經係一個Point啦，就算幾相處到，已經係因為咁唔可以繼續行多幾年、行到大家老，所以我咪覺得咁就算。」

而陳嘉桓現時追求的是類似家人的情侶關係：「我唔怕變老姑婆，仲有細佬陪嘛，而家都好有好多人好遲婚啦，話唔定緣份到了，一陣就閃婚呢，而家唔諗太多，預料太多，驚永遠都會失望。」