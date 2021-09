美國名媛Kim Kardashian憑《Keeping Up With The Kardashians》而爆紅全球,更成為不少女士模仿對象。日前Kim亮相Ellen DeGeneres的清談節目,期間提及Kim的4名子女時,Ellen在熒幕播出Kim兒子Psalm戴上重量級金鏈的照片說:「你看!他正戴著假的金頸鏈。」然後Kim立即糾正Ellen,並說:「等等,你說這是假的?是真的!」讓全場爆笑。

+ 3

作為Kardashian家族的成員,炫富似乎已經成為Kim的生活一部分,而讓兒子戴上重量級金鏈亦是生活日常。有外媒曾報道Kim一家特別預備了兩棵差不多兩層高的聖誕樹,交換禮物竟然是名車兩部及數百萬名錶,非常誇張。

點擊下圖看Kim更多性感靚相: