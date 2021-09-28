美瑾霍絲半裸拍性感內衣硬照　廣告大玩SheShe誘惑被指抄襲

性感女神美瑾霍絲（Megan Fox）與Kim Kardashian的內衣品牌合作，與Kim的家姐Kourtney一起擔任模特兒拍攝最新一輯宣傳硬照。兩人在照片中穿起多套不同顏色及剪裁的內衣，更擺出不同誘人的Pose及動作。其中兩張照片，美瑾與Kourtney均半裸上身，只用手遮著上圍，吸引到大批網民大讚火辣之餘，更直呼引人遐想。

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廣告曝光後引起熱話，不過兩人互餵車厘子的廣告照卻惹來抄襲之嫌。跟Kim和Kourtney的前有人Kristen Noel Crawley就在個人Instagram中轉載真人騷《Basketball Wives LA》女星Draya Michele和模特兒Tanaya Henry曾經拍攝的廣告，並指美瑾和Kourtney的廣告抄襲。雖然有大批網民都支持美瑾、Kourtney和Kim，但有部分人卻表示廣告真的有抄襲之嫌，加上Kristen的老公是Kanye West的商業合作夥伴，Kristen曾跟Kim出雙入對，但去年卻被發現取消關注Kim的IG而令這個說法更加有趣。

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