秦舒培成功收服陳冠希,令他成為一個「居家男」。(IG圖片)

尚有10日就是陳冠希41歲生日,自從他遇上模特兒秦舒培後就收心養性,雖然二人未有註冊結婚,但一直非常恩愛,不時貼出與4歲囡囡Alaia家庭樂照片。Edison九月廿八日貼出合照,令網友猜測他有好消息宣布﹗

+ 1

Edison早前曾就一直未結婚一事回應:「結婚只係一張紙,我覺得最重要係感情。」的確他與秦舒培的感情愈來愈濃厚,近日二人又出遊,相片中秦舒培穿深紫色衛衣搭配休閒褲,看起來有點發福,戴著墨鏡長發飄逸相當有氣質,Edison把右手輕輕放在她的肚子上,不約而同笑得非常甜蜜。加上Edison的曖昧留言:「HE AND SHE / SHE AND HE」,疑透露秦舒培再次懷孕,更是一個男孩,如果屬實二人就湊成一個好字,可喜可賀。

陳冠希貼出與秦舒培出遊照,女友孕味甚濃。(IG:@edcee3000)

陳冠希的留言實在可圈可點。(IG:@edcee3000)