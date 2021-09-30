楊洛婷走出TVB成最高身價女司儀　近年有一位憑《全民造星》殺出

藝人楊洛婷（Rabee'a）今天在IG打千字文爆舊公司無理迫整容，事後不妥協，因此被公司「掟入雪櫃」，當事人接受《香港01》訪問時候是15年前的事，Rabee'a 坦言很感謝當時的男朋友即是現在的老公黃天翱（Tim），大讚當時Tim和她承諾，用他所有的能力照顧自己，而Tim亦做到這件事情。

兩公婆好鬼Sweet。（IG：rabeeayeung）

Rabee'a於2003年度競選香港小姐，當年取得亞軍兼旅遊大使獎得主，然後便簽下無綫電視合約藝員，她與無綫合約於2014年8月正式屆滿，因無綫沒提出續約，所以和平下「分手」。其後Rabee'a轉戰司儀工作，做得有聲有色，更是行內無數大型Event的主持，曾傳出找她做一次活動主持需要50萬，比起之前在TVB收入一定高出不少，身價暴升豈只十倍？

當年取得亞軍。（YouTube）

外人看Rabee'a工作一個接一個，吸金能力相當強，但她接受《香港01》訪問回應做主持也不是大家想像這麼好，收入也是不穩定：「其實主持工作都有淡旺季，旺季當然收入比較理想，都曾經試過好幾個月都冇收入，當年自己一個女仔喺香港居住，既要交租又要置裝，其實都很大開支。」

好多大型Event都係搵Rabee'a。（香港01）

回想起當時冇收入Rabee'a認為不算辛苦和很慘，她說「當時廿幾歲，我，因為我覺得每個人都要經歷ups and downs，待人處事先會有進步，同埋先會知道自己最想做啲咩。正因為係捱過苦，我先可以咁有決心學好中文，made a promise to myself，真正做到一個出色嘅司儀。」

點擊睇楊洛婷分享嘅靚相！

+ 73

圈內還有不少貴價司儀吸金能力強，各大商場活動都會搵佢哋，仲有一位憑《全民造星》系列擔任主持嘅佢爆紅，近年司儀工作密密接，點擊下圖睇仲有邊5位吸金能力高嘅司儀！

+ 8

點擊睇Dear Jane演唱會靚相！