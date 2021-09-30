邵氏網劇《廉政狙擊》齊集5大「男神」　黃宗澤讚蔡思貝轉數快

邵氏網劇《廉政狙擊》拍攝了將近四個月，日前在油塘拍畢最後一場戲終於「煞科」。當晚一班劇中演員黃宗澤（Bosco）、吳卓羲（Ron）、王浩信（Vincent）、陳展鵬、黃智賢（Ben）和蔡思貝，邵氏高層樂易玲、導演黃國強、曾敏珊更一齊開香檳預祝劇集的成功。



黃宗澤（Bosco）、吳卓羲（Ron）、王浩信（Vincent）、陳展鵬、黃智賢（Ben）、蔡思貝，邵氏高層樂易玲、導演黃國強、曾敏珊一齊開香檳預祝劇集的成功。

黃宗澤和吳卓羲曾一起拍攝過無數成功劇集，拍攝《廉政狙擊》時更雞啄唔斷，被問到「煞科」後會不會不捨得對方，吳卓羲就說：「點都要分開吓架啦，之後大家都各有各忙，相信好快會再見面嘅。」

黃宗澤和蔡思貝。

身為前輩的大師兄黃宗澤更稱讚蔡思貝「轉數快」：「有時大家對稿的時候突然有新想法，她都可以即刻接應得到。」師兄大讚自己，蔡思貝也好開心，坦言：「初次同Bosco拍戲，自己有啲緊張，對住他真係會怕羞，但經過幾個月合作後，大家默契愈嚟愈好，好有火花，所以要多謝Bosco，希望好快可以同佢再合作。」

黃宗澤、吳卓羲和王浩信一齊開香檳慶祝。

「煞科」當晚王浩信亦好有感觸：「終於煞青啦，今次好開心可以與兩位師兄合作（黃宗澤和吳卓羲）。除此之外仲有胡定欣同黃智雯，劇中講我哋五個人是由細一齊長大。因為大家都識咗好耐，拍攝時已很有默契及火花，當中我哋五個人之間嘅化學作用，會係呢套劇其中一個賣點，好期待劇集快啲出街，五個人可以再次合作，我仲希望續集可以開到第10季。」

黃智賢和陳展鵬。

《廉政狙擊》中飾演反派的黃智賢和吳卓羲於劇中是父子，他笑言今次合作之後會很掛住這個兒子，不過他更希望下次合作可以嘗試做兄弟。拍完之後想做什麼？他笑說第一時間想剃鬚，因為這個造型已經keep了足足四個月。